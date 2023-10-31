شكرا لقرائتكم خبر عن موسكو تحتجز مشتبها به في إطلاق النار على سياسي أوكراني.. ما القصة؟ والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - قال جهاز الأمن الاتحادى الروسى اليوم الثلاثاء إنه احتجز أحد المشتبه بهم فيما يبدو أنه محاولة اغتيال استهدفت منشقا أوكرانيا رفيع المستوى مواليا للكرملين.

وتعرض أوليج تساريوف، وهو مرشح رئاسي أوكراني سابق، لإصابة بالغة وتم نقله إلى مستشفى بعد تعرضه الأسبوع الماضى لإطلاق نار في شبه جزيرة القرم التي تحتلها روسيا .

تفاصيل الواقعة

ذكر جهاز الأمن الاتحادى الروسي اليوم أن المشتبه به نظم عملية مراقبة تساريوف وأعد الأسلحة المستخدمة في الهجوم، لصالح الأجهزة الأمنية الأوكرانية.

وأضاف جهاز الأمن الاتحادى الروسى أن المشتبه به اعترف بتورطه لصالح كييف.

ولم يجر التحقق من المعلومات بصورة مستقلة.