وحيد القرن الأسود يزدهر في المحمية الكينية

ياسر رشاد - القاهرة - في محمية Ol Pejeta في كينيا، يتم الاعتناء بـ 169 من وحيد القرن الأسود.

هذا النوع "مهدد بالانقراض بشدة" على القائمة الحمراء للاتحاد الدولي لحفظ الطبيعة، ويعتبر على وشك الانقراض.

وفقًا للتقييم الأخير للاتحاد الدولي لحفظ الطبيعة في عام 2020، كان هناك ما يزيد قليلًا عن 3100 وحيد قرن أسود في العالم.

في هذه المحمية التي تبلغ مساحتها 90 ألف فدان (36000 هكتار)، تتم حماية الحيوانات من أكبر تهديد لها: الصيد الجائر.

يقول صامويل موتيسيا، رئيس قسم الأبحاث والحفاظ على الأنواع في منظمة Ol Pejeta Conservancy، إنه لا يزال وحيد القرن الأسود، في هذا البلد، يواجه تحديات خطيرة، (معظمها) يتمثل في التهديد الناجم عن الصيد الجائر لوحيد القرن، والافتقار إلى الموائل الآمنة الضرورية لإعادة توطين مجموعات وحيد القرن التي تنمو داخل المناطق التي لدينا حاليًا ملاجئ لها التي تدعي أنها أكبر محمية لوحيد القرن الأسود في شرق ووسط أفريقيا.

تاريخيًا، كان المستوطنون الأوائل في شرق وجنوب أفريقيا يصطادون وحيد القرن من أجل الرياضة والمعيشة.

في الوقت الحاضر، يأتي الطلب على قرون وحيد القرن في الغالب من آسيا والشرق الأوسط، حيث يُعتقد خطأً أنه يمتلك خصائص طبية، أو أنه يستخدم لمقابض خناجر الزينة.

وفي السوق السوداء، يمكن أن يصل سعر قرن وحيد القرن إلى 60 ألف دولار للكيلوغرام الواحد.

"في أفريقيا، في السبعينيات، كان لدينا 65 ألف وحيد قرن يتجولون بحرية. وبالمثل، في كينيا، خلال نفس الفترة، كان لدينا 20 ألفًا، وفي حوالي 30 عامًا، انخفض عددنا إلى أقل من 400 في كينيا وأقل من 4000 في أفريقيا.

يقول موتيسيا "إنها نتيجة هائلة عندما يجتمع الناس معًا لتحقيق هدف ما، يقع اللوم على البشر في هذا النوع من الانهيار، إلا أن جهود الحفاظ على البيئة أثمرت مع مرور الوقت، ففي كينيا على سبيل المثال، يبلغ عدد سكاننا حوالي 1000 نسمة، وفي أفريقيا يقدر بنحو 6500 نسمة."

تتطلب هذه المحميات إجراءات أمنية صارمة لمكافحة التهديد المستمر للصيد الجائر.

بالإضافة إلى ذلك، يجب عليهم السماح لوحيد القرن بإظهار سلوكياته الطبيعية، بما في ذلك الهجرة الإقليمية والتكاثر المتنوع وراثيًا.

لكن المحميات غالبًا ما تواجه مشكلة أخرى: الاكتظاظ السكاني.

إن ارتفاع أعداد وحيد القرن الأسود يعني المزيد من النزاعات الإقليمية، والتي تنتهي أحيانًا بمواجهات قاتلة.

على سبيل المثال، تضم محمية Ol Pejeta 169 حيوانًا من وحيد القرن الأسود، لكن "قدرتها الاستيعابية" تبلغ 90 شخصًا.

يشير هذا الرقم إلى الحد الأقصى لعدد حيوانات وحيد القرن التي يمكن دعمها من خلال الغذاء والموائل المتوفرة في المحمية.

ووفقًا لموتيسيا، فإن أكثر من نصف محميات وحيد القرن في كينيا وصلت إلى طاقتها الاستيعابية.

وأضاف أن "نحن جميعًا على استعداد لتأمين أي مساحة يمكننا الحصول عليها لضمان معالجة بعض مشكلات القدرة الاستيعابية التي نراها الآن تظهر بين السكان، Ol Pejeta هو أحد هذه الأماكن التي نشهد فيها ضغوطًا اجتماعية بين السكان بسبب وصولهم إلى القدرة الاستيعابية عادة، ما ستشهده هو قتال وحيد القرن مع بعضهم البعض وتكاليف كبيرة تذهب إلى العلاج والتدخلات البيطرية، وهذا هو "ليس شيئًا مستدامًا.

لدى المحمية فرق من الحراس الذين يقومون بدوريات في الأرض.

يقول ستيفن إليمليم، رئيس مراقبة وحيد القرن في Ol Pejeta Conservancy: "دورنا هنا هو مراقبة وحيد القرن. كل يوم هو يوم وحيد القرن بالنسبة لنا".

تقول منظمة Ol Pejeta Conservancy إنهم لم يتعرضوا لأي حادث صيد غير مشروع في السنوات الست الماضية.

خطت كينيا خطوات كبيرة في الحد من الصيد الجائر لوحيد القرن، حيث تم الإبلاغ عن أقل من 1٪ من حوادث الصيد الجائر لوحيد القرن خلال تنفيذ الإصدار السادس من خطة عمل وحيد القرن الأسود (2017-2021)، ولم يتم الإبلاغ عن أي حالات صيد غير مشروع في عام 2020.

ووفقًا لموتيسيا، فإن الافتقار إلى التمويل الكافي للتدخلات الأساسية، مثل تدريب الحراس والمعدات الأمنية لحماية وحيد القرن وإنفاذ القانون، لا يزال يشكل تحديًا مستمرًا.

يمتلك وحيد القرن الأسود شفة معقوفة على شكل حرف V، مما يسمح له بتصفح الشجيرات، ويفضل موائل الأدغال الكثيفة، على عكس طبيعة الرعي ذات الفك المربع لنظرائه من وحيد القرن الأبيض.

يميل وحيد القرن الأسود أيضًا إلى أن يكون أكثر انفراديًا وتحفظًا.

وجد تقرير معهد أبحاث الحياة البرية والتدريب (WRTI) وخدمة الحياة البرية الكينية في ديسمبر 2022 أن عدد وحيد القرن في كينيا يبلغ 1890، منهم 966 وحيد القرن الأسود، و922 وحيد القرن الأبيض الجنوبي، واثنين من وحيد القرن الأبيض الشمالي.