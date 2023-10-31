الولايات المتحدة تطرد 4 دول أفريقية من برنامجها التجاري

ياسر رشاد - القاهرة - أعلن الرئيس الأمريكي، جو بايدن، عزمه وقف مشاركة الجابون والنيجر وأوغندا وجمهورية أفريقيا الوسطى في البرنامج التجاري لقانون النمو والفرص في أفريقيا (أغوا).

ويأتي إعلان أمس الإثنين، ردًا على ما وصفه الرئيس بايدن بـ "الانتهاكات الجسيمة" لحقوق الإنسان المعترف بها دوليًا من قبل جمهورية أفريقيا الوسطى وأوغندا.

بالإضافة إلى ذلك، أشار إلى عدم قدرة النيجر والجابون على تحقيق أو تحقيق تقدم ثابت في حماية التعددية السياسية وسيادة القانون.

وفي رسالة موجهة إلى رئيس مجلس النواب الأمريكي، قال الرئيس بايدن: "على الرغم من المشاركة المكثفة بين الولايات المتحدة وجمهورية أفريقيا الوسطى والجابون والنيجر وأوغندا، فقد فشلت هذه الدول في معالجة مخاوف الولايات المتحدة بشأن استقلالها"

وأكد بايدن، أن عدم الامتثال لمعايير الأهلية الخاصة بقانون النمو والفرص في أفريقيا، ومن المقرر أن يدخل هذا القرار حيز التنفيذ في 1 يناير 2024، عندما يتم إنهاء تعيين هذه الدول كدول مستفيدة من أفريقيا جنوب الصحراء الكبرى بموجب قانون النمو والفرص في أفريقيا.

كما أعرب الرئيس بايدن عن التزامه بالتقييم المستمر لما إذا كانت هذه الدول تلبي متطلبات الأهلية للبرنامج. يمنح قانون أغوا، الذي بدأ في عام 2000، للدول المؤهلة امتياز الوصول إلى السوق الأمريكية لصادراتها بدون رسوم جمركية.

وعلى الرغم من أنه من المقرر أن ينتهي البرنامج في سبتمبر 2025، إلا أن المناقشات جارية بالفعل بشأن ما إذا كان سيتم تمديده ومدة أي تمديد محتمل.

تدعو الحكومات الأفريقية والمجموعات الصناعية إلى تمديد مبكر لمدة 10 سنوات لقانون النمو والفرص في أفريقيا دون تعديلات، وذلك بهدف توفير الضمانات للشركات والمستثمرين المحتملين المعنيين بمستقبل قانون النمو والفرص في أفريقيا.