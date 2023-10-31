شكرا لقرائتكم خبر عن المصريين الأحرار خلال زيارة أرض سيناء: مصر لن تفرط فى ذرة رمل من أرضها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد -

وقال رئيس حزب المصريين الأحرار فى بيان صحفى ، إن الدولة المصرية بفضل القيادة السياسية الرشيدة ومؤسساتها الوطنية استطاعت رسم ملامح تنموية شاملة في أرضنا الغالية بعد تحريرها من المحتل وتطهيرها من الإرهاب الأسود، وحضور أطياف المجتمع المصرى رسالة واضحة للجميع أن مصر لن تفرط في ذرة رمل من أراض سيناء الغالية.

وأضاف «خليل»، أن زيارة رئيس الوزراء وعددا من الوزراء والمسؤولين وبعض رؤساء الاحزاب والإعلاميين والفنانين والعواقل والمشايخ أرض رفح المصرية يؤكد مما لا يدع مجالا للشك أن الموقف المصري واحد والذى عبّر عنه الرئيس بقوله"مصر لن تسمح بأن يتم فرض عليها أي شيء، ولن نسمح بحل أو تصفية قضايا إقليمية على حسابنا".

وأكد أن توقيت الزيارة والمؤتمر يعكس فراسة القيادة السياسية ويعُيد للذاكرة الموقف الوطني للقبائل السيناوية حينما رفض الفكرة الإسرائيلية الخبيث بدعوة الإنفصال في 31 أكتور عام 86، وهو ما أكد عليه اليوم مجددا شيوخ وقبائل وعواقل سيناء أرضنا مصرية وستظل، كما أن الزيارة جاءت لإيضاح الصورة التنموية لارض سيناء بما حدث ومازال يقدم من إنجازات، يعكس تعمير شامل وتنمية مستدامة تمكين أهالى سيناء من الاستفادة القصوى، والاهتمام بهم ووجودهم فى خطة التنمية بشكل رئيسى، يعكس الاهتمام وإشراكهم، ونحن علي ثقة ويقين بأن أهالي سيناء يقدرون جهد القيادة السياسية وسوف يقومون بمعجزة تبهر العالم أجمع فى وقت قياسى لتغيير وجه سيناء".

وأستطرد أن أرض الفيروز لها قدسية ومكانة خاصة في قلوب المصريين بالإضافة أنها مروية بدماء أبناءنا أبطال القوات المسلحة وأيضا المدنيين الأبرياء سوءا في مواجهة الإحتلال أو اجتثاث الإرهاب من أرضها الطاهرة، وبذور الرخاء تنثر ارجاؤها وستأتي حصاد الخير للوطن وأهلنا في سيناء.