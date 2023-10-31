شكرا لقرائتكم خبر عن وزيرة التضامن تكشف حجم المساعدات الإغاثية الموجهة لغزة من مختلف الدول والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشفت الدكتورة نيفين القباج، وزيرة التضامن الاجتماعي، أن المعونات والمساعدات الإغاثية المقدمة إلى قطاع غزة بفلسطين من خلال المجهود الجوي ضمت 57 طائرة من17 دولة وعدد من المنظمات بإجمالى أوزان 1435 طنا، وأن إجمالى المعونات البرية 3997 طنا، حملتها 160 شاحنة، وأن عدد الأوزان التي تم تسليمها إلى قطاع غزة 2350 طن، وعدد الأوزان المتبقية 3082 طنا.

وأشارت الوزيرة إلى أن الدول والمنظمات التي تم تسليم الشحنات الخاصة بها الى الهلال الأحمر الفلسطيني (فنزويلا، البرازيل، الكويت، الهند، وتركيا، وتونس، والإمارات، وقطر)، والمنظمات هى التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموى، وزارة الصحة المصرية والهلال الأحمر المصرى، والصليب الأحمر.

واستطردت: "نناشد الجمعيات الأهلية، مسألة التبرعات التي تجرى على الساحة المصرية حاليا محمودة وأمر إيجابي، لكن يجب أن تنظم حتى تذهب لمستحقيها، ننظم عمليات توجيه التبرعات حتى تصل إلى قطاع غزة ويتم حوكمتها".

جاء ذلك خلال جلسة استطلاع ومواجهة عقدتها لجنة التضامن الاجتماعي بمجلس النواب برئاسة الدكتور عبد الهادي القصبي، اليوم، بشأن مراكز الإغاثة على مستوى جمهورية مصر العربية، وكيفية مواجهة الأزمات والكوارث، وكيفية توقع حدوثها، بحضور الدكتورة نيفين القباج، وزيرة التضامن الاجتماعي، وممثلي الوزارة وبعض الوزارات الأخرى منها التخطيط والمالية والتموين والتنمية المحلية والطيران المدنى والموارد المائية والري والشباب والرياضة والصحة.