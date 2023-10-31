شكرا لقرائتكم خبر عن حملة السيسى الرسمية: سيناء معبر الأنبياء ودرة التاج المصرى.. فيديو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نشرت الحملة الرسمية للمرشح الرئاسى عبد الفتاح السيسى، جانبًا من أبرز تصريحات الرئيس عبد الفتاح السيسي خلال اللقاءات والفعاليات المختلفة حول سيناء، والذي أعرب عن تقديره واعتزازه الكبيرين لهذه الأرض الغالية.

وأضافت الحملة عبر صفحتها الرسمية بموقع التواصل الاجتماعى"فيس بوك":"سيناء الأرض الطاهرة ومعبر الأنبياء، وهي درة التاج المصري، ومصدر فخر واعتزاز هذه الأمة باعتبارها الأرض الوحيدة التي تجلت عليها الذات الإلهية.. بهذه الكلمات وصف الرئيس عبد الفتاح السيسي أرض سيناء الغالية".

وأشارت الحملة، إلى أن سيناء ليست مجرد بقعة جغرافية، بل هي تراثنا الحضاري ومكان للتعبير عن الهوية المصرية العريقة.