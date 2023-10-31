اعلنت سرايا القدس بانه عند الساعة التاسعة بتوقيت البهاء، تم قصف تل أبيب وعسقلان برشقات صاروخية رداً على مجازر اسرائيل بحق المدنيين. بالمقابل، تحدثت وسائل اعلام اسرائيلية عن دوي صافرات الإنذار في تل ابيب.

كانت هذه تفاصيل خبر سرايا القدس تقصف تل أبيب وعسقلان برشقات صاروخية رداً على مجازر اسرائيل بحق المدنيين لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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