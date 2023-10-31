اعلن المتحدث باسم البنتاغون بات رايدر باننا "قررنا نشر 300 جندي أميركي إضافي في منطقة القيادة المركزية، وهذه القوات الإضافية لن تنتشر في إسرائيل". ولفتت المتحدث باسم البنتاغون الى انه تعرضت قواتنا لسبعة وعشرين هجوما في العراق وسوريا منذ 17 تشرين الاول.

كانت هذه تفاصيل خبر البنتاغون: سننشر 300 جندي إضافي بالشرق الأوسط وتعرضنا لـ27 هجوما بالعراق وسوريا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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