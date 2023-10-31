الخارجية الفرنسية: وفاة طفلين فرنسيين في شمال غزة ونجدد دعوتنا لهدنة إنسانية

أعلنت وزارة الخارجية الفرنسية عن وفاة طفلين فرنسيين في شمال قطاع غزة، مؤكدة مجددا دعوتها لهدنة إنسانية خلال القتال بين إسرائيل وحركة "حماس".

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