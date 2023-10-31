قائد ميداني لـ"سرايا القدس": لو أفصح قادة العدو عن خسائرهم البشرية خلال اليوم في غزة ستسقط الحكومة فورًا

نقلت قناة "فلسطين اليوم" التابعة لحركة "الجهاد الإسلامي" عن أحد القادة الميدانيين لـ"سرايا القدس" في شمال غزة، قوله "إننا نتحدى قادة العدو أن يفصحوا عن خسائرهم في الاشتباكات التي خاضتها المقاومة اليوم في أكثر من محور بشمال غزة".

وكشف أنّه "لو أفصح قادة العدو عن خسائرهم البشرية خلال اليوم ستسقط الحكومة فورًا".

وفي وقت سابق، أوضح الناطق العسكري باسم كتائب "القسام" أبو عبيدة، أنّ "العدو بدأ مناورات برية في عدة محاور في قطاع غزة خلال الأيام الأخيرة بعد أكثر من 20 يوما من التمهيد الناري"، مشيرًا إلى أنّ "العدو توغل بريا بعد اعتماد سياسة الأرض المحروقة وإحداث دمار كبير من خلال قصف بري وجوي وبحري".

وأعلن أنّه "ما إن بدأ التوغل البرّي حتى قمنا بالتصدي والدفاع المدروس في المحاور كافة، وخضنا ولا نزال مواجهات ضارية ومباشرة"، مؤكدًا أنّ "مجاهدينا تمكنوا من الالتحام مع قوات العدو في كل نقاط التقدم وتدمير 22 آلية عسكرية حتى الآن بقذائف الياسين المضادة للدروع".

وكشف أبو عبيدة "أننا دخلنا في هذه المعركة للمرة الأولى عبوات تستخدم من المسافة صفر ضد الدبابات"، معلنًا "أننا تمكنا من قتل وإصابة عدد كبير من جنود العدو خلال الاشتباكات، وسلاح المدفعية مستمر بالتصدي إضافة للصواريخ".