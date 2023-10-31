"حزب الله" كشف عن خسائر الجيش الإسرائيلي عند الحدود: 120 جنديًا بين قتيل وجريح وتدمير 9 دبابات

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كشف الإعلام الحربي في "حزب الله"، في إنفوغراف قام بنشرها، عن خسائر الجيش الإسرائيلي عند الحدود اللبنانية الجنوبية خلال 23 يومًا منذ 8 تشرين الأول ولغاية 30 تشرين الأول من "عمليات المقاومة الإسلامية على طريق القدس"، وفقًا لما نشره.
وأعلن "حزب الله" عن الخسائر البشرية للجيش الإسرائيلي حيث شملت 120 جنديًا بين قتيل وجريج وتدمير 13 آلية إسرائيلية، شملت ناقلتي جند و(2) هامر و9 دبابات، واستهداف 105 مواقع عسكريّة، إضافة إلى تدمير منظومات تشويت واتصالات واستخبارات وكاميرات ورادارات، وتدمير طائرة مسيّرة واحدة.
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