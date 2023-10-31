حماس تنفي بيان الجيش الاسرائيلي حول استهداف أحد قادتها في الغارة على مخيم جباليا

نفت حركة "حماس" في بيان، ما اعلنه الجيش الاسرائيلي حول مقتل أحد قادة الحركة في غارة على مخيم جباليا شمال قطاع غزة.

وكان المتحدث العسكري الإسرائيلي اعلن بان ضربتنا لمخيم جباليا كانت تستهدف قياديا كبيرا في حماس، والقيادي المستهدف هو المسؤول عن المعارك في شمال غزة منذ بدء الحرب.