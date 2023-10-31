الجيش الإسرائيلي: مواقعنا شمالًا لا تزال تتعرض لهجمات والحوثيون يريدون تشتيت انتباهنا عن غزة

ذكر المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي دانيال هغاري، أنّ "مواقعنا في الجبهة الشمالية لا تزال تتعرض لهجمات وقمنا بالرد على مواقع حزب الله".

ولفت إلى أنّ "الحوثيين (حركة أنصار الله) يريدون تشتيت انتباهنا عن المعركة في غزة"، موضحًا "أننا عززنا قواتنا بحرا وجوا لتوفير مزيد من الحماية"، مشيرًا إلى "أننا أسقطنا صاروخ أرض أرض في منطقة البحر الأحمر عبر منظومة حيتس".

وادعى "أننا نتقدم في العملية البرية بشكل يخدم أهدافنا بما في ذلك القضاء على حماس".

وذكر "أننا أبلغنا عائلات 240 أسيرًا والرقم يزيد باستمرار نظرا لصعوبة حصولنا على المعلومات"، و"أبلغنا عائلات 317 من قتلى جنود الجيش ونعمل من أجل إعادة الأسرى".