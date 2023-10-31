سلطات قبرص تسعى لفتح ممر بحري لنقل المساعدات الانسانية إلى غزة

أعلنت سلطات قبرص أنّها تكثّف جهودها للحصول على دعم ملموس من أجل فتح ممر بحريّ لنقل المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة.

وأثار الرئيس القبرصي نيكوس خريستودوليدس المسألة مع قادة الاتحاد الاوروبي الأسبوع الماضي، وقال إنّه سيبحثها لاحقّا مع رئيس الوزراء الاسرائيلي بنيامين نتانياهو.

وذكر خريستودوليدس أنّ "قبرص مستعدة للمساهمة في إنشاء ممر بحري من الموانئ القبرصية لإيصال المساعدات الإنسانية إلى غزة"، موضحًا أنّ "اليوم سأتحدث مرة أخرى مع نتانياهو وكذلك مع رؤساء مؤسسات الاتحاد الأوروبي ومع الولايات المتحدة لمعرفة كيف نمضي في تطبيق هذه المبادرة من جانب جمهورية قبرص".

وأكد انّ قبرص- أقرب دولة عضو في الاتحاد الاوروبي الى قطاع غزة، "مستعدة للعب دور مهم".

وتعتبر قبرص أن قربها من غزة- حوالى 370 كلم شمال غرب- وعلاقاتها الدبلوماسية الجيدة مع الدول العربية المجاورة وتل أبيب تجعلها نقطة انطلاق مثالية لنقل المساعدات.

وفي الأيام الماضية، زار وزير الخارجية القبرصي كونستانتينوس كومبوس الأردن ورام الله، حيث مقر السلطة الفلسطينية.

والتفاصيل اللوجستية للممر البحري وكيفية تأمينه هي قضايا لا يزال يجب الاتفاق عليها.