المالية: معاشات المتقاعدين بدأ قبضها من المصارف اعتباراً من اليوم وباقي الرواتب غدا

اعلنت وزارة المالية في بيان، بانه خلافاً لما تتناقله بعض وسائل التواصل الاجتماعي، فإن رواتب العسكريين ومعاشات المتقاعدين بدأ قبضها من المصارف اعتباراً من اليوم الثلاثاء 31 تشرين اول الحالي، اما رواتب باقي العاملين في الادارات العامة فإن استلامها من المصارف الخاصة سيبدأ اعتباراً من صباح الغد الاربعاء ١ تشرين الثاني بعدما انهى مصرف لبنان العمليات الخاصة بها، فور احالتها اليه من مديرية الخزينة في الوزارة بعد توقيع شيكاتها يوم امس الاثنين 30 تشرين الاول 2023.

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