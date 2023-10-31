الفصائل الفلسطينية في لبنان: لاعتبار الاربعاء يوم غضب في المخيمات

دعت قيادة الفصائل والقوى الوطنية والاسلامية الفلسطينية في لبنان لاعتبار يوم غد الاربعاء يوم غضب يعبر فيه الشعب الفلسطيني في المخيمات، من خلال تنظيم المسيرات والاعتصامات في كافة المخيمات والتجمعات الفلسطينية استكاراً لاستمرار العدوان الصهيوني على اهلنا في قطاع غزة، ومواصلة ارتكاب المجازر، واخرها مجزرة مخيم جباليا التي نفذها العدو اليوم ودمر فيها مربعاً سكنياً مكتظاً بالسكان، حيث اوقع اكثر من 400 شهيداً، غالبيتهم من الاطفال والنساء، وتأكيداً على وحدة شعبنا بين داخل الوطن المحتل وخارجه في كافة أماكن الشتات.

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