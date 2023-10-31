رسمياً .. طرف جديد يعلن الحرب على إسرائيل

الشارقة - اميمة ياسر - أعلن المتحدث العسكري باسم جماعة الحوثي، الثلاثاء، إطلاق دفعة كبيرة من الصواريخ الباليستية وعدد كبير من الطائرات المسيرة باتجاه إسرائيل.

وقال المتحدث العسكري يحيى سريع في بيان بثه التلفزيون إن هذه العملية هي الثالثة "نصرة لإخواننا في فلسطين ومستمرون في تنفيذ المزيد من الضربات النوعية".

وتوعد المتمردون الحوثيون في اليمن، الثلاثاء، بمواصلة إطلاق صواريخ ومسيّرات نحو إسرائيل حتى يتوقف "العدوان" على قطاع غزة، معلنين شنّ 3 عمليات من هذا النوع منذ اندلاع الحرب بين إسرائيل وحركة حماس في 7 أكتوبر.

وكان الجيش الإسرائيلي أفاد في وقت سابق بـ"اختراق طائرة معادية" أدى إلى إطلاق صفارات الإنذار في منتجع إيلات المطلّ على البحر الأحمر.

وفي تصريح تلفزيوني آخر، قال المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي دانيال هغاري إنه "لا يوجد تهديد في هذه المنطقة ولا خطر".

والجمعة الفائت، اتهمت وزارة الخارجية الإسرائيلية الحوثيين بإطلاق صواريخ وطائرات بدون طيار نحو جنوب إسرائيل، التي اعترضت "أهدافا معادية".