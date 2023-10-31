شكرا لقرائتكم خبر عن مسؤول إسرائيلي: سنهتم بـ «حزب الله» بعد «حماس» والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - القدس - رويترز

أكد مستشار الأمن القومي الإسرائيلي تساحي هنجبي في إفادة صحفية الثلاثاء، أن بلاده تتخذ وضعاً دفاعياً على الجبهة اللبنانية لتفادي إرهاق قواتها بينما تركز على شن الحرب على حركة «حماس» في قطاع غزة.

وأضاف هنجبي: «بعد يوم واحد من القضاء على حماس ستطبق إسرائيل الدروس المستفادة على مقاتلي جماعة حزب الله اللبنانية» وأردف قائلاً: إن لذلك جوانب تتعلق بالعمليات، دون أن يخوض في تفاصيل أخرى.