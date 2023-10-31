شكرا لقرائتكم خبر عن قبرص تسعى إلى فتح ممر بحري لنقل المساعدات الإنسانية إلى غزة والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - نيقوسيا- أ.ف.ب

أعلنت قبرص، الثلاثاء، أنها تكثف جهودها للحصول على دعم ملموس من أجل فتح ممر بحري لنقل المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة. وأثار الرئيس القبرصي نيكوس خريستودوليدس المسألة مع قادة الاتحاد الأوروبي الأسبوع الماضي، وقال: إنه سيبحثها لاحقاً مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو.

وقال خريستودوليدس إن «قبرص مستعدة للمساهمة في إنشاء ممر بحري من الموانئ القبرصية لإيصال المساعدات الإنسانية إلى غزة». وأضاف: «اليوم سأتحدث مرة أخرى مع رئيس وزراء إسرائيل وكذلك مع رؤساء مؤسسات الاتحاد الأوروبي ومع الولايات المتحدة لمعرفة كيف نمضي في تطبيق هذه المبادرة من جانب جمهورية قبرص».

وأكد أن قبرص- أقرب دولة عضو في الاتحاد الأوروبي إلى قطاع غزة، «مستعدة للعب دور مهم».

وتعتبر قبرص أن قربها من غزة- نحو 370 كلم شمال غرب- وعلاقاتها الدبلوماسية الجيدة مع الدول العربية المجاورة وإسرائيل تجعلها نقطة انطلاق مثالية لنقل المساعدات.

في الأيام الماضية، زار وزير الخارجية القبرصي كونستانتينوس كومبوس الأردن ورام الله، حيث مقر السلطة الفلسطينية.

وأضاف الرئيس القبرصي: «في هذا الوقت حين تكون هناك أزمة، يوجد دور لجمهورية قبرص للعبه، وهذا ما نحاول تحقيقه من خلال مبادراتنا».

والتفاصيل اللوجستية للممر البحري وكيفية تأمينه هي قضايا لا يزال يجب الاتفاق عليها.

وشكلت قبرص أيضاً نقطة عبور للرعايا الأجانب الذين تم إجلاؤهم من إسرائيل منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول.