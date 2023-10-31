لبنانيون يطالبون بطرد السفير الفرنسي

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - تظاهر عدد من الأشخاص أمام السفارة الفرنسية في بيروت، احتجاجا على تصريحات الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون حول الحرب في غزة.

وتأتي المظاهرة أمام السفارة الفرنسية بدعوة من بعض الأحزاب اللبنانية والفصائل الفلسطينية « تنديدا بالتصريحات والمواقف المشينة للرئيس الفرنسي ماكرون وتأكيدا على حق المقاومة في تحرير أرضها والدفاع عن شعبها، واستنكارا للإرهاب الأمريكي الصهيوني الغربي، وانتصارا للدماء الزاكية لشعبنا المظلوم في غزة».

وحمل المتظاهرون الإعلام الحزبية والفلسطينية، وأكدوا «حق المقاومة في تحرير أرضها والدفاع عن شعبها»، وندّد المتظاهرون بـ «مواقف كل من فرنسا وأمريكا الداعمة لإسرائيل في حربها على غزة»، وطالبوا بطرد السفير الفرنسي في لبنان.

وكان الرئيس الفرنسي اقتراح خلال زيارته إسرائيل قبل أيام تشكيل تحالف دولي ضد حركة «حماس» متهما إياها بأنها حركة «إرهابية» وأعلن دعم بلاده لإسرائيل في حربها على غزة.