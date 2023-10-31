الحوثي يدفن 88 جثة مجهولة الهوية

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - أعلنت ميليشيات الحوثي تنفيذ عملية دفن 88 جثة سمتها بـ مجهولة الهوية في محافظة الحديدة غرب اليمن.

وذكرت وكالة سبأ التابعة للحوثيين، «إن النيابة العامة (التابعة للجماعة) نفذت بالتعاون مع اللجنة الدولية للصليب الأحمر، عملية دفن 88 جثة مجهولة الهوية ومعلومة».

وأضافت «إن الجثث كانت محفوظة في ثلاجات مستشفى الثورة العامة بمحافظة الحديدة، وأن هذه العملية تأتي في إطار مهام النيابة العامة، وبعد استكمال كافة الإجراءات القانونية، بالتعاون مع اللجنة الدولية للصليب الأحمر».. على حد قولها.

على صعيد آخر، أعلنت الأمم المتحدة، في تقرير حديث، تضرر أكثر من 10 آلاف أسرة نتيجة إعصار (تيج) الذي ضرب الأسبوع الماضي محافظات سقطرى والمه‍رة وحضرموت (شرقي اليمن).

وأوضح أن الفيضانات والأمطار الغزيرة المصاحبة للإعصار أدت إلى تدمير العديد من المنازل والبنية التحتية ونزوح الأسر، وتحديدا في مديرية الريدة وقصيعر بحضرموت، وفي مناطق مديريتي حصوين والغيضة بمحافظة المهرة، وفي مديريتي محافظة سقطرى، حديبو، قلنسية وعبدالكوري.

وفي السياق أعلن صندوق الأمم المتحدة للسكان في اليمن، توزيع مواد إغاثية طارئة إلى 3,647 شخص من المتضررين جراء الإعصار في محافظتي المهرة وسقطرى.

إلى ذلك يواصل مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية توزيع المساعدات الإيوائية المكونة من مواد إغاثية و خيام وحقائب إيوائية، للأسر المتضررة من إعصار تيج في مديرية حصوين بمحافظة المهرة.

وثمن الأمين العام للمجلس المحلي بمحافظة المهرة سالم عبدالله نيمر جهود مركز الملك سلمان في إغاثة الأسر المتضررة جراء الإعصار، مؤكدا أن مديريتي الغيضة وحصوين بحاجة إلى مزيد التدخلات في الإيواء والغذاء والصحة.