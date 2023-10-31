شكرا لقرائتكم خبر %80 من المرافق السودانية توقفت عن العمل ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - أعربت منظمة الصحة العالمية عن القلق تجاه الأوضاع الصحية في السودان، في ظل انتشار الفاشيات والهجمات على المرافق الطبية، والقيود المفروضة التي تحول دون الوصول إلى الرعاية الصحية.

وقال ممثل المنظمة في السودان الدكتور سعيد عابد في مؤتمر صحفي «إن النزاع المستمر منذ سبعة أشهر أدى إلى نزوح 5,9 ملايين شخص وجعل من السودان أكبر أزمة للنازحين في العالم، وقد وصل النظام الصحي في السودان إلى نقطة الانهيار، وانخفاض القدرات في مواجهة الاحتياجات المتزايدة، مشيرا إلى تفشي الأمراض وسوء التغذية.

وأوضح أن ما يصل إلى 80% من المرافق الطبية توقفت عن العمل في بؤر النزاع الساخنة.