المملكة وروسيا تطالبان المجتمع الدولي بحماية الفلسطينيين

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - واصلت المملكة جهودها الدبلوماسية الرامية إلى وقف معاناة الفلسطينيين في غزة، وبحث وزير الخارجية الأمير فيصل بن فرحان أمس، مع وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف «وقف إطلاق النار بشكل فوري في قطاع غزة».

وبحث الوزيران آخر التطورات الخطيرة في قطاع غزة ومحيطها، بالإضافة إلى مناقشة أهمية أن يضطلع المجتمع الدولي بدوره لتحقيق وقف إطلاق النار بشكل فوري بما يحقق الحماية الكاملة للمدنيين».

وشدد الجانبين على ضرورة «إيجاد حل عادل وشامل للقضية الفلسطينية بما يحقق تطلعات الشعب الفلسطيني الشقيق».

وعبر وزير الخارجية خلال الاتصال، عن تثمينه لتأييد روسيا قرار الأمم المتحدة الصادر يوم الجمعة الماضي الذي يهدف إلى وقف فوري لإطلاق النار، وإقامة هدنة إنسانية عاجلة في قطاع غزة المحاصر.

وفي الإطار نفسه، أجرى وزير الخارجية اتصالا هاتفيا، بوزيرة الشؤون الخارجية والأوروبية في سلوفينيا تانيا فاجون، مثمنا تأييد بلادها قرار الأمم المتحدة الهادف إلى وقف فوري لإطلاق النار، وإقامة هدنة إنسانية عاجلة في قطاع غزة المحاصر.

وبحث الجانبان سبل دعم كافة الجهود الرامية إلى وقف تصعيد العمليات العسكرية في غزة ومحيطها، ومنع التهجير القسري لسكان غزة، بالإضافة إلى مناقشة الجهود المبذولة تجاه إدخال المساعدات الإنسانية والإغاثية والطبية بما يمنع تفاقم الأزمة الإنسانية.