شكرا لقرائتكم خبر كتائب القسام: أجهزنا على قوة إسرائيلية ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
وقالت في منشور أورده المركز الفلسطيني للإعلام «مجاهدو القـسام يجهزون على قوة صهيونية بعد دخولها مبنى كمن المجاهدون داخله في بيت حانون، ويستهدفون جرافة وآلية كانتا تؤمنان القوة الراجلة».
كما بثت كتائب القسام اليوم مشاهد فيديو من التحام مقاتليها بقوات إسرائيلية غرب معبر «إيرز» (بيت حانون) أمس الأول واشتباكهم معها.
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