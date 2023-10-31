شكرا لقرائتكم خبر حماس تنفي تحرير جندية إسرائيلية ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - قال قيادي في حركة حماس إن إعلان إسرائيل تحرير مجندة كانت محتجزة في غزة هدفه التشويش، وأن لا أحد يصدق الرواية الإسرائيلية.

وصرح عضو المكتب السياسي لحماس عزت الرشق في بيان بأن الإعلان الإسرائيلي هدفه التشويش على فيديو الأسيرات الثلاث، الذي أحدث صدمة كبيرة لدى المجتمع الإسرائيلي.

وأضاف «لا أحد يصدق الروايات الإسرائيلية المتهافتة، وحتى المجتمع الإسرائيلي نفسه لا يصدق قادته، وما ستقوله المقاومة هو القول الفصل».