مسؤول فلسطيني: غزة جحيم على الأرض

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - وصف الممثل الفلسطيني لدى الأمم المتحدة رياض منصور، معاناة السكان في قطاع غزة بأنها جحيم على الأرض. وفي حديثه في اجتماع طارئ لمجلس الأمن الدولي في نيويورك، اقتبس منصور قول الأمين العام الأسبق للأمم المتحدة داج همرشولد، الذي ذكر في عام 1954 مقولته الشهيرة «لم تنشأ الأمم المتحدة من أجل إحضارنا إلى الجنة، بل لإنقاذنا من الجحيم». وأضاف منصور «غزة الآن جحيم على الأرض».

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