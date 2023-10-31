انت الان تتابع خبر غوتيريش: القانون الدولي ليس قائمة طعام وعلى الجميع الالتزام به والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وقال غوتيريش في بيان إن "حماية المدنيين من الجانبين أمر بالغ الأهمية ويجب احترامه في جميع الأوقات... القانون الإنساني الدولي يضع قواعد واضحة لا يمكن تجاهلها... فهو ليس قائمة يمكن الانتقاء منها وتطبيقها بشكل انتقائي".كذلك أعرب الأمين العام عن "قلقه البالغ" إزاء "تصاعد حدة النزاع" بين إسرائيل وحركة حماس في قطاع غزة، محذراً من خطر "تصعيد خطر خارج غزة".

وأوضح غوتيريش في بيان "أشعر بقلق بالغ إزاء تصاعد حدة النزاع بين إسرائيل وحماس وجماعات مسلحة فلسطينية أخرى في غزة. وهذا يشمل توسيع العمليات البرية للقوات الإسرائيلية التي ترافقها غارات جوية كثيفة، بالإضافة إلى استمرار إطلاق الصواريخ من غزة باتجاه إسرائيل".

من جانبه، دعا المفوض السامي للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين مجلس الأمن الدولي المنقسم إلى الاتحاد ودعم وقف لإطلاق النار من أجل إنهاء "دوامة الموت" في الشرق الأوسط.

وقال المفوض السامي لشؤون اللاجئين فيليبو غراندي أمام مجلس الأمن في نيويورك "يمكن وقف إطلاق النار لأسباب إنسانية أن ينهي على الأقل دوامة الموت هذه، وآمل بأن تتجاوزوا انقساماتكم وتمارسوا سلطتكم في المطالبة بذلك".

يذكر أن وزارة الصحة التابعة لحماس أعلنت عن ارتفاع عدد القتلى إلى 8525 شخصا في قطاع غزة جراء القصف الإسرائيلي المتواصل، بينهم 3542 طفلا، و2187 امرأة". وأشارت الى أن "ما يزيد عن 20 منزلا تم تدميرها على رؤوس ساكنيها".

