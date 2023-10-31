انت الان تتابع خبر تفاصيل إجراءات الحكومة بشأن "الدفع الإلكتروني" والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وبحسب مكتب رئيس الوزراء محمد شياع السوداني، تضمنت الإجراءات: "تنفيذ المتطلبات والإعمامات الصادرة عن البنك المركزي العراقي والأمانة العامة لمجلس الوزراء والجهات ذات العلاقة، بما يسهم في سرعة إنجاز تطبيق انظمة الدفع الإلكتروني، بما فيها نقاط البيع الإلكتروني (POS) وبخلافه محاسبة المتلكئين، وفقاً للقانون".

وتضمنت "استخدام أدوات الدفع الإلكتروني من قبل لجان المشتريات ولجان التنفيذ أمانة، على أن يكون لعمليات الدفع كافة، بعد مضي (6) أشهر من تاريخ صدور هذا القرار".

وكذلك تضمنت الاجراءات "إيداع المكافآت والحوافز والأرباح السنوية وأجور الساعات الإضافية الممنوحة للموظفين والمكلفين بخدمة عامة، بنسبة لا تقل عن (20%) منها في حساباتهم المصرفية، على أن يتم استخدامها للدفع الإلكتروني حصرًا وعدم جواز سحبها نقدًا".

وكشف البيان عن "اعتماد نظم معلومات مالية ومحاسبية للجوانب المالية للمصروفات والإيرادات، تساهم في سهولة استخدام أساليب الدفع الإلكتروني والجباية الإلكترونية".