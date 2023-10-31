شكرا لقرائتكم خبر عن الأمم المتحدة تدعو لتوفير الدعم لضحايا زلازل أفغانستان والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - دعا برنامج الأمم المتحدة الإنمائي لتوفير 25 مليون دولار أمريكي لدعم التعافي من الزلازل التي ضربت هرات في أفغانستان.

وقد خلفت الزلازل التي بلغت قوتها 6.3 درجات على مقياس ريختر دمارًا أثر على 1.6 مليون شخص، شمل قتل أكثر من 1500 شخص وإصابة 11 ألف آخرين، وإلحاق أضرار واسعة النطاق بأكثر من 21 ألف منزل وبنية تحتية. ما أدى إلى تدهور الوضع الإنساني للمجتمعات التي تعاني من الفقر المدقع وانعدام التنمية.

ظروف معيشية قاسية

ويعيش الناجون، ومعظمهم من النساء والأطفال، في خيام معرضين للبرد. ويحتاجون إلى الغذاء والماء والرعاية الصحية والمأوى المناسب.

ويعد نداء برنامج الأمم المتحدة الإنمائي جزءًا من خطة أكبر للاستجابة لزلزال هيرات، والتي تحتاج 93.6 مليون دولار لمساعدة 114 ألف شخص في أمس الحاجة إليها خلال فصل الشتاء. وقد قام البرنامج بالتعاون مع الوكالات الأممية الأخرى بتخصيص 3.15 ملايين دولار من موارد الإغاثة الفورية، وهو ما لا يكفي لتلبية إحتياجات التعافي وإعادة الإعمار.