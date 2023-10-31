خلاف حول قناع إفريقي نادر في محكمة أليس

ياسر رشاد - القاهرة - طلب محامو السلطات الغابونية، يوم الثلاثاء، وقف الإجراءات عند افتتاح دعوى قضائية مرفوعة في أليس غار، من قبل زوجين باعا قناع فانغ مقابل 150 يورو، ثم أعادا بيعه مقابل 4.2 مليون يورو.

اتخذ الزوجان الثمانينيان من أورإي لوار إجراءً قانونيًا لإلغاء بيع القناع الخشبي المنحوت الذي كان يخص أحد الأجداد، وهو حاكم استعماري سابق في إفريقيا، لتاجر سلع مستعملة في عام 2021، ولم يكنا على علم بقيمته. في ذلك الوقت، بحسب محاميهم.

وبعد ستة أشهر فقط، اكتشف الزوجان، أثناء قراءة جريدتهما، أن قناعهما القديم، "قناع نادر للغاية من القرن التاسع عشر، وهو من اختصاص جمعية سرية لشعب فانغ في الجابون"، سوف يتم بيعه. إلى المزاد في مونبلييه.

طلب محاميان يمثلان الحكومة الانتقالية في الغابون اعتبار تدخلهما الطوعي مقبولا، توسلت لي أوليفيا بيتو، أن لكن في مقدمة المحاكمة التي افتتحت صباح الثلاثاء، من أجل "تحقيق الإلغاء المتتالي لمبيعات هذا القناع وإعادته إلى الوطن وإيداع الأموال".

كما يطالبون "بوقف الإجراءات" للاستمرار بالتوازي مع الإجراء الجنائي الذي بدأته محكمة مونبلييه القضائية بعد أن تقدمت الجابون بشكوى بشأن استلام بضائع مسروقة في سبتمبر.

ردت محامية تاجر السلع المستعملة، باتريشيا بيجوت، إن التدخل الطوعي هو أداة قانونية. "يمكننا المطالبة بهذا القناع لظروف جديرة بالثناء والتي تشكل جزءًا من سياق ثقافي، لكن هذا ليس هو الموضوع اليوم".

دعا البائعون الأوائل، وهو كاتب متقاعد يبلغ من العمر 88 عامًا وزوجته، وهي أم ربة منزل تبلغ من العمر 81 عامًا، تاجر السلع المستعملة في سبتمبر 2021 للتخلص من الأشياء المتراكمة في منزلهما الثاني في جارد.

وكان من بين القطع القناع الذي ألهمت جماليته الرسامين موديلياني وبيكاسو والذي لم يتبق منه سوى حوالي عشر نسخ في العالم.

ويحدد كتالوج غرفة مونبلييه للمزادات أنه "تم جمعها حوالي عام 1917، في ظروف غير معروفة، من قبل الحاكم الاستعماري الفرنسي رينيه فيكتور إدوارد موريس فورنييه (1873-1931)، ربما خلال جولة في الجابون".

وخلال عملية البيع، في 26 مارس/آذار 2022، تم بيع القناع بمبلغ 4.2 مليون يورو، دون احتساب الرسوم، وهو رقم قياسي عملياً لشيء من هذا النوع، على الرغم من الاحتجاجات في الغرفة الغابونية المطالبة بـ"إعادته" إلى وطنه.