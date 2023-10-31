بسبب حرب غزة.. بوليفيا تعلن قطع العلاقات الدبلوماسية مع إسرائيل

محمد اسماعيل - القاهرة - الخليج 365

قال الرئيس البوليفي إيفو موراليس يوم الأربعاء، إن بلاده قطعت العلاقات الدبلوماسية مع إسرائيل، بسبب الهجوم في قطاع غزة الذي أسفر عن استشهاد مئات المدنيين الأبرياء.

وقال موراليس في كلمة ألقاها أمام دبلوماسيين في القصر الحكومي:"بوليفيا لها علاقات دبلوماسية مع إسرائيل، وبالنظر إلى هذه الهجمات الخطيرة ضد الإنسانية، ستتوقف بوليفيا عن إقامة علاقات دبلوماسية مع إسرائيل ".

وقال موراليس، قبل أن يصف الغزو الإسرائيلي لغزة بأنه "إبادة جماعية" إن"الجرائم التي ارتكبتها الحكومة الإسرائيلية تؤثر على السلام والاستقرار في العالم".