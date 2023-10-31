مدحت بركات: 363 مليار لتنمية شمال سيناء مبلغ ليس بقليل في الظروف الحالية

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة الخليج 365:

علق المهندس مدحت بركات، رئيس حزب أبناء مصر، وعضو تحالف الأحزاب المصرية، على زيارة الدكتور مصطفي مدبولي رئيس مجلس الوزراء لشمال سيناء وأكد أن رؤية القيادة السياسية في الحرب والتنمية معا رشيدة مغامرة، مشيراً إلى أن زيارة رئيس الوزراء للعريش تعكس مدى أهمية هذه البقعة الغالية لمصر.

وأضاف " رئيس حزب أبناء مصر"، أن طرح 363 مليار جنيه قيمة المشروعات التنموية ليس بقليل، وبصفتي خبير اقتصادي أقول هذا المبلغ في الوقت الحالي لا تقدر أي دولة مهما كانت قدراتها الاقتصادية على تحمله، في ظل أزمة اقتصادية عالمية يعيشها جميع الدول.

وتابع: "ثقتنا في الرئيس السيسي منذ اليوم الأول لتسلمه مقاليد الحكم كانت صائبه، ومن ثم استكماله للمشروعات القوية في كل المجالات، وفي شتى بقاع مصر أمرا ليس بهين، فضلاً عن أن القيادة السياسية كانت تعمل في بداية الأمر على تأسيس جمهورية جديدة تحت شعار (التنمية المستدامة والبناء الحديث)".

وجه المهندس مدحت بركات رسالة إلى الشعب المصري، قائلاً: " لازم كل جموع الشعب المصري تقف صفا واحدا مع قيادتها، حيث أنها تتمتع بقوة وصلابه، لافتاً الى أن زيارة رئيس الوزراء هي رسالة إلى العالم بأن سيناء خارج مخططاتكم، وأنها جزءًا كبيرًا من مصر لم نتخلى عنها حتى لو كلفتنا أرواحنا".