محافظ شمال سيناء يعلق على "فتح معبر رفح لعلاج مصابي غزة"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت -داليا الظنينى:

كشف اللواء محمد عبد الفضيل شوشة، محافظ شمال سيناء، عن تفاصيل فتح معبر رفح غدًا لدخول عدد من مصابي قطاع غزة للعلاج في المستشفيات المصرية.

وسبق أن قالت مصادر لقناة القاهرة الإخبارية، إنه سيتم فتح معبر رفح البري، الأربعاء، لاستقبال عدد من الجرحى والمصابين الفلسطينيين.

وقال شوشة، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «على مسئوليتي»، المذاع على فضائية صدى البلد، اليوم الثلاثاء، إنه فيما يخص فتح معبر رفح لدخول الجرحى والمصابين "سيكون بنسبة 50 % بين التأكيد والنفي"، وذلك هو التسلسل العادي للمعبر بعد فتحه لدخول المساعدات الإنسانية والإغاثية.

ولفت إلى رفع درجة استعداد المستشفيات في محافظة شمال سيناء، من خلال تجهيز مستشفى ميداني في الشيخ زويد، والتي تضم 50 سريرًا بخلاف أسرة الإفاقة.

وأشار محافظ شمال سيناء، إلى أن المستشفى الميداني يرفع القدرات والإمكانيات داخل المحافظة لتكون 350 سريرًا، وتستوعب الكادر الطبي الذي دفعت به وزارة الصحة إلى محافظة شمال سيناء.

ونوه إلى أنه سيتم علاج الحالات العابرة من معبر رفح، في المستشفيات الميدانية وحال تواجد حالات تحتاج المستشفيات المركزية في العاصمة سيتم توجيهها إلى القاهرة.

وتابع شوشة، أن مستشفى العريش تقدم العلاج الجامعي وخدمات طبية على أعلى مستوى، وأنه تم تجهيز مكان استشفاء بجوار كل مستشفى يضم عدد من الأسرة، مشيرًا إلى أنه سيتم عمل نظام لعودة الفلسطينيين بعد تعافيهم إلى بلدهم، وأن هناك 750 فلسطينياً عالقين عند معبر رفح، كانوا في مصر بهدف العلاج أو زيارة الأقارب، وتم توفير اقامة ووجبات لهم لحين تهدئة الأوضاع وعودتهم إلى قطاع غزة.

وتابع: "تم تجهيز عمارة للفلسطينيين وتأثيثها وإعدادها لاستقبال الفلسطينيين العالقين، يأكلون ويشربون ويلبون كل متطلباتهم، وأنه من المتوقع دخول ما لا يقل عن 50 حالة يوميًا، تحتاج العلاج وتلقي الخدمة الطبية في مصر، وأنه لا توطين للفلسطينيين الذين جاءوا للعلاج في المدن المصرية وهذا رأي شعبي".

وأكد، أنه لن يتم التخلي عن أي مريض أو مصاب من الفلسطينيين، وأنه كل مريض يأخذ العلاج اللازم حتى يشفى من مرضه، قائلًا: «يتفضل يرجع على مكانه عشان يحافظ على بلده ومحدش غيره يفضل على أرضه".