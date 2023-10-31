وزير الري يبحث مع المدير الإقليمي لبنك التنمية الإفريقي دعم مبادرة "AWARe"

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة - أ ش أ:

بحث الدكتور هاني سويلم وزير الموارد المائية والري، مع المدير الإقليمي لبنك التنمية الإفريقي في مصر عبدالرحمن دياو، الدعم الحالي والمستقبلي الذي يقدمه البنك للمبادرة الدولية للتكيف بقطاع المياه مع التغيرات المناخية (AWARe).

وأكد وزير الري - خلال لقائه مع المدير الإقليمي لبنك التنمية الإفريقي في مصر، اليوم الثلاثاء، على هامش فعاليات اليوم الثالث من أسبوع القاهرة السادس للمياه - أن مصر أطلقت مبادرة "AWARe" بالتعاون مع العديد من الشركاء خلال مؤتمر المناخ (COP27)، في ضوء ما تواجهه العديد من البلدان الأفريقية من ضعف الاستثمارات في مجال التكيف مع التغيرات المناخية، والتي تؤثر سلبا على قطاع المياه، خاصة وأن الدول الأفريقية تعد الأقل تسببا في التغيرات المناخية والأكثر تضررا من التأثيرات السلبية لهذه التغيرات، في ظل ضعف البنية التحتية بها، الأمر الذي يستلزم توفير تمويلات ضخمة لتنفيذ مشروعات على الأرض للتكيف مع هذه التغيرات.. مشيرا إلى دور بنك التنمية الإفريقي في الدفع نحو توفير التمويلات اللازمة من خلال الجهات المانحة والدول المتسببة في هذه التغيرات المناخية.

وأشار الدكتور سويلم أيضا إلى أهمية توفير التدريب اللازم للمتخصصين في مجال المياه للتعامل مع تغير المناخ بالدول الأفريقية.. لافتا إلى دور "المركز الإفريقي للمياه والتكيف المناخي" الذي دشنته مصر تحت مظلة مبادرة "AWARe" في القيام بدور بارز لرفع قدرات المتخصصين الأفارقة للتعامل مع تأثيرات تغير المناخ.

كانت فعاليات "أسبوع القاهرة السادس للمياه" قد بدأت - أمس الأول الأحد - بعنوان "العمل على التكيف في قطاع المياه من أجل الاستدامة"، وتستمر حتى 2 نوفمبر القادم، تحت رعاية الرئيس عبدالفتاح السيسي.

وتتضمن فعاليات الأسبوع عقد العديد من الاجتماعات رفيعة المستوى وورش عمل إقليمية وجلسات فنية، فضلا عن تقديم عروض ومشاركات من متحدثين دوليين بارزين، وتقديم أبحاث علمية من خبراء وأساتذة وطلبة وخريجي جامعات وطلاب مدارس.