محافظ الجيزة: محطة قطارات الصعيد ببشتيل نقلة نوعية هائلة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد أبوبكر:

أشاد محافظ الجيزة اللواء أحمد راشد، بما تم إنجازه بمشروع محطة قطارات الصعيد في بشتيل وما ستمثله من نقلة نوعية هائلة في منظومة محطات السكك الحديدية.

جاء ذلك خلال جولة المحافظ التفقدية اليوم لأعمال التطوير الجارية بمحيط محطة قطارات الصعيد، مؤكدًا أن المشروع المقام على مساحة 239 ألف متر مربع تقريبًا أي بما يعادل 57 فدانًا يعد أحد المشروعات القومية والتنموية الكبيرة التي تقام على أرض الجيزة.

شملت جولة المحافظ تفقد الأعمال الإنشائية والتوسعات في محور أحمد عرابي الجديد وهو أحد المحاور الأربع المحيطة بالمحطة ضمن شبكة الطرق الضخمة التي تم إنشاؤها لربط حركة التنقل من والى محطة قطارات الصعيد ببشتيل.

وخلال الجولة، وجه محافظ الجيزة بطلاء عدد من العقارات والمنشآت الخدمية الواقعة بمحيط محطة قطارات بشتيل والمحاور المرورية الواقعة بجوارها لتتماشي مع النقلة الحضارية التي تشهدها المنطقة بالكامل، مؤكدًا على الإلتزام بتوحيد الألوان لمراعاة المظهر الحضاري.

كما وجه المحافظ جهاز السرفيس والنقل الجماعي بنقل مواقف السيارات العشوائية لتسهيل الحركة المرورية خاصه مع توفير عدد من مواقف السرفيس الحضارية لتكون بديلاً للمواطنين.

ورافق محافظ الجيزة، خلال جولته، شاكر يونس السكرتير العام، محمد نور السكرتير المساعد، هشام عبد الصمد قائد شرطة المرافق بالجيزة، المهندسة هويدا عباس مدير مديرية الإسكان، المهندسة نجوى السعيد مدير مديرية الطرق، محمود حسين رئيس جهاز السرفيس والنقل الجماعي وشفيق جلال رئيس هيئة النظافة والتجميل ورمضان عماره رئيس حي المنيرة.