شكرا لقرائتكم خبر عن كرم جبر: سيناء تشهد خطة متكاملة وثورة عمرانية كبيرة ومشروعات تبشر بالخير والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال كرم جبر رئيس المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، إن الرحلة فى سيناء اليوم كانت طويلة وحصلنا منها على شحنة حماسية لم نشعر من خلالها بأى تعب، لافتا إلى أن سيناء ستتحول فى الخمس سنوات المقبلة إلى منطقة جذب مهمة لمصر.

وأضاف كرم جبر خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "حضرة المواطن" الذى يقدمه الإعلامى سيد على، ستشهد سيناء خطة متكاملة للقطاع الزراعى والصناعى وجميع القطاعات، وبناء تجمعات للبدو ومشروعات عديدة وتطوير ميناء العريش والمطار، كما أنها تشهد ثورة عمرانية كبيرة.

ولفت كرم جبر إلى أن المشروعات التى عرضها رئيس الوزراء تبشر بالخير، و80% منها سينفذها أبناء سيناء، موضحا أن الدولة سريعة فى إنجاز المشروعات، لافتا إلى أن الإعلام الغربى نجح فى تسويق إسرائيل فى صورة إنسانية وأنهم ضحايا ولهم الحق فى الدفاع عن النفس، بالإضافة لتعاطف الغرب مع إسرائيل.

وأكد كرم جبر، أن كيانات الإعلام الكبرى فى العالم تسخر وسائلها لإسرائيل، كما أن الإعلام المصرى كان شجاعا ولعب دورا مهما فى دعم القضية الفلسطينية، ولرئيس الجمهورية الرئيس السيسى موقف حازم من القضية.