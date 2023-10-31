شكرا لقرائتكم خبر عن وكيل مجلس النواب: زيارة رئيس الوزراء لسيناء كشفت عن 4 حقائق مهمة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد المستشار أحمد سعد الدين وكيل أول مجلس النواب أن كلمة وزيارة الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء لمحافظة شمال سيناء كشفت عن مجموعة من الحقائق المهمة فى مقدمتها الحرص الحقيقى من مصر قيادة وحكومة وبرلماناً وشعباً على الحفاظ على أمن واستقرار مصر وحدودها وعدم التفريط فى حبة رمل واحدة من أرض سيناء الطاهرة والمقدسة.

وقال "سعد الدين" فى تصريحات له، إن الحقيقة الثانية تتمثل فى استمرار جهود مصر بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسى على مواصلة تشييد المشروعات القومية العملاقة داخل أرض سيناء، لتكون هذه المنطقة المهمة فى بؤرة اهتمامات الدولة المصرية بجميع مؤسساتها، مثمناً ما حققته مصر من مشروعات تنموية كبيرة ومشروعات البنية الأساسية من طرق وأنفاق ومحاور جعلت سيناء ترتبط ارتباطاً حقيقياً بالوادى والدلتا بعد عقود طويلة من عدم الاهتمام بهذا الملف الذى يعد واحد من أهم الملفات للحفاظ على الأمن القومى المصرى وجذب الاستثمارات المحلية والعربية والأجنبية إلى أرض سيناء.

وأكد وكيل أول مجلس النواب، أن الحقيقة الثالثة تمثلت فى تمثيل كل التيارات السياسية والحزبية والشعبية فى هذه الزيارة التاريخية لرئيس مجلس الوزراء لسيناء، وهو ما يؤكد حرص الـ105 ملايين مواطن على الوقوف صفاً واحداً خلف القيادة السياسية الحكيمة لمواجهة جميع التحديات والمخاطر الداخلية والخارجية التى تواجه مصر، موجهاً التحية والتقدير لكل المصريين على دعمهم التام والحقيقى لسياسات الرئيس السيسى الداخلية والخارجية خلال هذه المرحلة الصعبة التى تمر بها المنطقة بسبب الاعتداءات الإسرائيلية الوحشية ضد الأشقاء الفلسطينيين فى قطاع غزة والضفة الغربية والتى راح ضحيتها الالاف من الشهداء الأبرياء من الرجال والنساء والشيوخ والأطفال الفلسطينيين.

وقال إن الحقيقة الرابعة تتمثل فى الدعم الكبير والتضحيات الضخمة التي قدمها أبطال وصقور قواتنا المسلحة الباسلة والشرطة الوطنية لتحرير كل ربوع سيناء الغالية من براثن الإرهاب والإرهابيين، موجهاً تحية قلبية على إعلان شيوخ القبائل وجماهير وأهالى سيناء خلال زيارة رئيس الوزراء دعمهم وتأييدهم للرئيس السيسى لتحقيق التنمية الشاملة والمستدامة داخل سيناء.

وأعرب المستشار أحمد سعد الدين عن ثقته التامة فى أن سيناء ستكون واحدة من أهم المناطق الواعدة اقتصادياً وصناعياً وزراعياً وسياحياً خلال المرحلة القادمة، مناشداً رجال الأعمال والاستثمار الوطنيين التوجه باستثماراتهم إلى سيناء بعد الحوافز التشجيعية التى قررتها حكومة الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء للاستثمار فى سيناء.