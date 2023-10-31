شكرا لقرائتكم خبر عن "المصريين الأحرار" يُدين استهداف إسرائيل للمدينين فى جباليا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أدان حزب المصريين الأحرار برئاسة الدكتور عصام خليل، بأشد عبارات التنديد والاستنكار الاستهداف الإسرائيلي الذي طال مجمع سكنياً بمخيم جباليا، ومواصلة الجرائم في حق الإنسانية وإراقة دماء المدنيين، وأسفر الحادث عن سقوط ما يزيد عن ٤٠٠ مدني ما بين شهيد وجريح وفقاً للتقديرات الأولية.

وقال الحزب في بيان صحفي، إن حالة التصعيد التي تنتهجه القوات الإسرائيلية واستمرار الانتهاكات الصارخة للقوانين والأحكام الدولية وصمة عارٍ في جبين الإنسانية كلها، ويجب علي الطرفين الالتزام بالتهدئة وسرعة وقف إطلاق النار للوصول إلى حل واقعي للأزمة بقيام الدولتين.

كما يحمل حزب المصريين الأحرار المجتمع الدولي تبعات ما يحدث من تصاعد وتيرة غاية الخطورة في آن واحد، ووجب عليهم الاضطلاع بالدور والمسؤولية لتوفير الحماية اللازمة للمدنيين الفلسطينيين؛ وضرورة التعاون الفاعل والحقيقي مع جهود الدولة المصرية الرامية لتحقيق السلام واستقرار المنطقة.

ثمن الحزب موقف مدير مكتب المفوضية السامية لحقوق الإنسان بنيويورك، باستقالته احتجاجا على تعاطي هيئات أممية مع الوضع في قطاع غزة؛ والتي تمثل شهادة حية علي ازدواجية المعايير في المفوضية وغيرها من المجتمع الدولي حيال القضية الفلسطينية وكافة القضايا العربية.

ويؤكد الحزب باعتباره جزءًا لا يتجزأ من المجتمع المصري بأن كافة محاولات التضييق والحصار بهدف تصفية القضية ستفشل، ومحاولة تهجير الفلسطينيين من أراضيهم لن تحدث.