شكرا لقرائتكم خبر عن عفت السادات: شاهدنا في سيناء أمل جديد ومصر لن تفرط في ذرة رمل منها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال النائب عفت السادات رئيس حزب السادات الديمقراطي، إنه شاهد في سيناء أمل جديد، لأنه عندما نسمع أن حجم الاستثمارات الموظفة لتنمية شمال سيناء تقترب من التريليون جنيه، هو رقم كبير، حيث شاهدنا على الأرض مشروعات كبيرة، من محطات كهرباء وصرف صحي وتحلية مياه وطرق، ومدارس وإسكان.

وذكر خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "مساء DMC"، مع الإعلامي أسامة كمال، أن خطط التنمية في الدولة المصرية وخاصة شمال سيناء تمضي على قدم وساق، رغم الفترة الصعبة التي كنا نحارب الإرهاب فيها، والأهم من ذلك هو الحديث عن المستقبل، حيث حدد رئيس الوزراء المشروعات الجديدة في المستقبل الجديد، ومرصود لها أكثر من 360 مليار، فهي أمور تعطي رسالة لشعب سيناء أن الدولة تهتم بمن قدموا تضحيات وحافظوا على الأرض، وهو شيء يسعدنا ويطمئنا على المستقبل القادم لسيناء.

وشدد على أن الرسالة واضحة بأن الدولة التي تعمر بلادها ويكون التنمية فيها على قدم وساق، وكل هذه المشروعات، والآمال الكبرى من المشروعات للمرحلة القادمة، تعني أن مصر لن تفرط في ذرة رمل من سيناء، ولن تسمح لأي أحد يفكر ولو للحظة في مسألة التهجير بخصوص أهلنا في غزة.