"سبوتنيك": هجوم صاروخي استهدف القاعدة الأميركية في حقل العمر النفطي شرقي دير الزور

هز انفجاران جديدان، أكبر القواعد الأميركية في سوريا، بعد تعرضها لهجوم صاروخي جديد استهدفها بشكل مباشر.

وأفادت مصادر محلية لوكالة "سبوتنيك" الروسية، بأن قصفًا صاروخيًا استهدف قاعدة حقل "العمر" النفطي في ريف دير الزور الشرقي، أكبر القواعد التي يسيطر عليها الجيش الأميركي في سوريا، بعدد من الصواريخ.

وأوضحت المصادر أن العملية أنجزت رغم الاستنفار الكبير الذي تعيشه القواعد الأمريكية شرقي سوريا جراء الهجمات التي تعرضت لها، على خلفية الحرب التي يشنها الجيش الإسرائيلي على قطاع غزة.