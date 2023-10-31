مدير منظمة الصحة العالمية: عدد الضحايا المدنيين في غزة صاعق

شدّد مدير منظمة الصحة العالمية تيدروس أدهانوم غيبريسوس، على أنّ "عدد الضحايا المدنيين في غزة صاعق"، وذلك بعد مرور 25 يومًا من القصف الإسرائيلي العنيف على قطاع غزّة.
وفي حين أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية عن ارتفاع حصيلة الأشخاص الذين سقطوا إثر القصف الإسرائيلي المتواصل على قطاع غزة إلى أكثر من 8500، ارتكب الجيش الإسرائيلي مجزرة جديدة اليوم الثلاثاء في مخيم جباليا للاجئين في القطاع، حيث سقط نحو 400 ضحية في غارة إسرائيلية.
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