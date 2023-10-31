وسائل إعلام مصرية: فتح معبر رفح غدا لاستقبال المرضى والمصابين الفلسطينيين في غزة

تستعد السلطات المصرية لاستقبال عدد من الجرحى الفلسطينيين الأربعاء عبر معبر رفح الحدودي الذي يربط مصر بقطاع غزة، على ما أفادت مصادر طبية وأمنية.

وذكر مسؤول طبي بمدينة العريش لوكالة "فراس برس"، بانه "ستتواجد فرق طبية غدا الأربعاء عند معبر رفح لفحص الحالات القادمة من غزة فور وصولها، وتحديد المستشفيات التي سيتوجه إليها الجرحى". وأكد ذلك مسؤول أمني عند المعبر.