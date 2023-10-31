البيت الأبيض: بايدن يسعى إلى محادثات بناءة مع شي جينبينغ الشهر المقبل في سان فرانسيسكو

أعلن البيت الأبيض أنّ الرئيس الأميركي جو بايدن "يسعى" إلى محادثات "بناءة" مع الرئيس الصيني شي جينبينغ الشهر المقبل في سان فرانسيسكو الأميركية.

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