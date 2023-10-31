كيربي: نتابع عن كثب خطاب نصرالله ورسالتنا إليه وغيره هي عدم توسيع الصراع في المنطقة

أعلن منسق الاتصالات الاستراتيجية في مجلس الأمن القومي في البيت الأبيض جون كيربي، "أننا نحن نتابع عن كثب خطاب أمين عام حزب الله السيد حسن نصرالله، يمكنه أن يقول ما يريد لكن رسالتنا إليه وغيره هي عدم توسيع الصراع في المنطقة".
هذا، ويتحدث الأمين العام لحزب الله يوم الجمعة في 3 تشرين الثاني المقبل، في وقت تستمر فيه عمليات "حزب الله" ضد المواقع الإسرائيلي والجيش الإسرائيلي الذي يقوم بالاعتداء على الأراضي اللبنانية، وذلك تزامنًا مع استمرار القصف الإسرائيلي العنيف على قطاع غزّة ومحاولات التوغّل البرّي.
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