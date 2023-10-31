الاتحاد الأوروبي: تصعيد إرهاب المستوطنين في الضفة أدى إلى سقوط أعداد كبيرة من الضحايا المدنيين

ذكر المتحدث باسم الاتحاد الأوروبي لويس بوينو، أنّ "تصعيد إرهاب المستوطنين في الضفة الغربية أدى إلى سقوط أعداد كبيرة من الضحايا المدنيين".
وقد زاد عدد الذين سقطوا برصاص القوات الإسرائيلية والمستوطنين في الضفة الغربية، تزامنًا مع القصف الإسرائيلي في قطاع غزة.
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