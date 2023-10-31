أبو الغيط دان قصف مخيم جباليا: لا يمكن لضمير العالم أن يظل صامتا حيال ما يجري

دان الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط القصف الذي طال مخيم جباليا، مؤكدا أنه "لا يمكن لضمير العالم أن يظل صامتا حيال ما يجري".
وجدد أبو الغيط الدعوة إلى "وقف فوري للعمليات العسكرية في غزة"، وقال: "إن المجتمع الدولي مسؤول عن هذه الدماء التي تسيل كل يوم، وإن دخول المساعدات الإنسانية للقطاع بشكل فوري يظل مسؤولية عالمية وأممية".
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