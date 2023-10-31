الملك الأردني أبلغ بايدن الحاجة إلى العمل نحو هدنة إنسانية ووصول المساعدات إلى قطاع غزة

أعلن الديوان الملكي الأردني، أنّ الملك الأردني عبدالله الثاني أبلغ الرئيس الأميركي جو بايدن الحاجة إلى العمل نحو هدنة إنسانية ووصول المساعدات إلى قطاع غزة.

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