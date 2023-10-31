واشنطن : قواتنا ستنطلق من الولايات المتحدة للشرق الأوسط

الشارقة - اميمة ياسر - قالت وزارة الدفاع الأمريكية (البنتاجون)، اليوم الثلاثاء، إن الولايات المتحدة سترسل 300 جندي إضافي إلى الشرق الأوسط مهمتهم الأساسية تقديم الدعم في مجالات منها تفكيك العبوات الناسفة والاتصالات.

وقال المتحدث باسم البنتاجون البريجادير جنرال باتريك رايد، إن القوات ستنطلق من الولايات المتحدة لكنها لن تتجه إلى إسرائيل، وفقا لوكالة رويترز.

وأضاف "هدفها دعم جهود الردع في المنطقة وتعزيز قدرات حماية القوات الأمريكية".

وأشار إلى أن هذا الشهر شهد وقوع 27 هجوما على القوات الأمريكية في العراق وسوريا.