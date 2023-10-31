انت الان تتابع خبر إنفانتينو يعلن إقامة مونديال 2034 في السعودية والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - أعلن جياني إنفانتينو، رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم، إقامة بطولة كأس العالم 2034 في المملكة العربية السعودية.



وكتب إنفانتينو عبر حسابه الرسمي على "إنستجرام" اليوم الثلاثاء: "كندا والمكسيك والولايات المتحدة سينظمون أعظم عرض على وجه الأرض في 2026 بأمريكا الشمالية". وأشار: "النسخة التالية ستقام في المغرب بأفريقيا، بالإضافة إلى البرتغال وإسبانيا في أوروبا، على أن تقام 3 مباريات احتفالية في أمريكا الجنوبية بالأرجنتين، باراجواي وأوروجواي عام 2030".

وأكمل: "وفي آسيا، ستنظم السعودية نسخة 2034، لتقام الثلاث نسخ المقبلة في 5 قارات عبر 10 دول ستحتضن مباريات البطولة، ما يجعل كرة القدم عالمية حقا".

وكان الاتحاد الأسترالي لكرة القدم أعلن، اليوم الثلاثاء، أنه لن يتقدم بطلب لاستضافة كأس العالم للرجال عام 2034.