القوات الأممية في مالي تعلن انسحابها من مدينة استراتيجية

ابوظبي - سيف اليزيد - باماكو (الاتحاد)

أعلنت بعثة الأمم المتحدة المتكاملة متعددة الأبعاد لتحقيق الاستقرار في مالي «مينوسما»، أمس، انسحاب قواتها من المعسكر الواقع بمدينة كيدال الاستراتيجية بالشمال المالي والتي تشهد معارك بين الحكومة والمجموعات المسلحة.

وقالت البعثة، إن «الانسحاب يتم عن طريق البر»، مشيرة إلى أنها اضطرت إلى «تدمير أو التخلي عن تجهيزات كالعربات والذخيرة والمولدات الكهربائية» التي لم تتمكن من نقلها معها.

ويأتي الانسحاب الذي سبقته انسحابات متتالية من معسكرات بمدن عدة بالشمال بينها «غاو» و«تيساليت» و«أغيلهوك» في ظل هجمات تنفذها من حين لآخر مجموعات مسلحة تابعة لبعض الجماعات المسلحة.

وكان مقرراً أن تنسحب القوات الأممية المقدر عددها بنحو 15 ألف جندي وشرطي، بحلول 31 ديسمبر المقبل، لكن البعثة بدأت الانسحاب من معسكراتها بشمال ووسط مالي اعتباراً من يوليو الماضي.